Сутки в АТО: 19 обстрелов, двое раненых

За прошедшие сутки, 10 ноября, российско-оккупационные группировки 19 раз нарушили перемирие - двое наших военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО существенно не изменилась. Противник и дальше продолжал обстрелы позиций украинской армии, одиночно применяя минометы", - говорится в заявлении.

На Луганском направлении после 18 часов боевики 4 раза били с пехотного вооружения и минометов калибра 82 миллиметра по защитникам Луганского. С этого же оружия наемники трижды обстреляли укрепления сил АТО возле Крымского.

Также под огнем врага оказались наши опорные пункты возле Трехизбенки, Золотого, Валуйского.

Кроме того, около 22 часов боевики выпустили 20 снарядов из артиллерии калибра 122 миллиметра в окрестностях Старого Айдара.

На подступах к Донецку противник из гранатометов вел огонь по позициям Вооруженных Сил Украины возле Авдеевки.

На Приморском направлении боевики вечером применяли стрелковое возле Славного.

В ответ силы АТО 12 раз применяли оружие.