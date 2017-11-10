Агееву дали переводчика на русский, следующий суд – 24 ноября

Уголовное производство в отношении российского военнослужащего и диверсанта Виктора Агеева рассматривает Новоайдарский районный суд Луганской области.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", вместе с ним в создании террористической группы или организации обвиняют Богдана Венгера и Даниила Гладкова.



Согласно данным Единого реестра судебных решений, обвинительный акт поступил в суд 12 октября. На 19 октября назначили подготовительное судебное заседание.



Этим же решением суд привлек переводчика со знанием русского языка для Агеева, поскольку в сопроводительном письме военной прокуратуры сил АТО указано, что он является гражданином Российской Федерации и недостаточно владеет украинским языком.



19 октября коллегия судей Новоайдарского суда приняла решение начать рассмотрение этого дела по существу. Первое заседание было назначено на 27 октября.



Этим же решением суд продлил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца – до 18 декабря.



Согласно информации на сайте суда, следующее заседание состоится 24 ноября.



Как известно, 17 октября Служба безопасности Украины сообщила, что дело в отношении Агеева направлено в суд.

По данным следствия, военнослужащий Вооруженных сил РФ в марте 2017 года присоединился к боевикам и выполнял функции пулеметчика отдельной "разведывательной роты", а двое его сообщников из Алчевска и Северодонецка с 2014 года состояли в бандформировании Дремова и "казачьего полка имени Платова".



СБУ полагает, что в мае 2017 года в составе диверсионной группы они выдвинулись на подконтрольную украинской власти территорию Новоайдарского района Луганской области.

24 июня возле с.Желобок Славяносербского района Луганской области украинские военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу террористов. Четырех боевиков задержали, один из них оказался военнослужащим ВС РФ по контракту Агеевым.



Их действия квалифицированы по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкции статей предусматривают наказание сроком от 8 до 15 лет лишения свободы.

Руководил разведгруппой якобы кадровый российский офицер капитан Александр Щербак, которого убили.

Минобороны РФ заявило, что Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас.

Сам Агеев подтверждал, что его отправили на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ: "Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России)".