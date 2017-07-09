Пленный военный Агеев подтвердил, что служит в РФ на контракте

Задержанный на Донбассе военнослужащий РФ Виктор Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах РФ.

Об этом Агеев заявил в интервью "ТСН. Тиждень", которое вышло в эфир вечером 9 июля.

"Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в г.Новочеркасск, полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России - ред.)", - рассказал Агеев.

Также он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах РФ. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.

"Отправка, наверное, была. Не знаю… Я не углублялся. Отправили и отправили. Деньги платят, и… служба есть служба", - отметил Агеев на вопрос, почему так быстро он был отправлен на Донбасс.

Также он допустил, что других российских военнослужащих отправляли вместе с ним.

"Может быть, других и отправляли, но не моим "рейсом", то есть другой партией, так сказать. Я ехал и Алекс (погибший в перестрелке при ликвидации ДРГ командир его группы Александр Щерба)".

В интервью "1+1" Агеев заявил, что не знает подробностей о службе командира бригады, и россиянин ли он. По словам Агеева, командира он видел один раз и не помнит его лица.

"У него опыта, видимо, было достаточно, потому что я так понимаю, что он давно воевал ... Мы с ним встретились только на этих "дачах", где нас задержали", - отметил россиянин.

Также он сообщил, что в его роте "было не так много россиян, думал, что будет больше".

На вопрос, что побудило Агеева ехать воевать в Донбасс, он отметил: "Видимо, какой-то патриотизм".

"Помогать уехал. "Луганской народной республике". Наверное, и из-за идеи, и из-за денег. Идея есть все-таки. Считал, что там очень много русского населения, которое страдает от обстрелов. Как я слышал по телевизору, что там стреляют, бомбят и попадают не в позиции ополченцев, а в жилые дома .... Слышал, что есть перемирие, когда есть приказ не стрелять, придерживается со стороны ополчения, не нарушается", - отметил Агеев.

По его словам, ехать на оккупированный Донбасс он вызвался сам.

"Хотел ехать. В части попросил разрешения. Сказали, что можно подписать контракт уже здесь в "ЛНР" и продолжать служить здесь", - сообщил Агеев.

Он уточнил, что сначала поехал в Луганск, а затем в Алчевск, военную форму российской армии он вез с собой. В Алчевске также остался его подписанный контракт на срочную службу, подписанный на год.

Как отметил Агеев, его ежемесячная зарплата по контракту составляет 15 тыс. рублей, а по контракту, подписанному в России, за ним сохраняется зарплата в 23 тыс. рублей.

Как известно, Виктор Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.

Минобороны РФ опровергает информацию о задержании своего военного, заявляя, что Агеев действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас и на службу по контракту не поступал.

Украинская правда