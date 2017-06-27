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В Генштабе раскрыли имя офицера РФ, которого ВСУ ликвидировали в субботу

Вторник, 27 июня 2017, 13:11

Разведывательной группой, которую обезвредили бойцы ВСУ в субботу, руководил кадровый российский офицер капитан Александр Щербак.

Об этом говорится в заявлении командира 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады на странице Генштаба в Facebook.

"24 июня разведывательная группа разведывательной роты 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной террористической организации "ЛНР" под руководством кадрового русского офицера капитана Щербака Александра Александровича (позывной "Алекс"), который, кроме того, исполнял обязанности инструктора разведроты с целью проведения диверсионно-разведывательных мероприятий, высунулась из района села Желобок в глубину позиций 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Указывается, что украинские военные обошли ДРГ и предложили сложить оружие без боя, гарантируя жизнь и безопасность.

"Командир группы и снайпер предприняли попытку вооруженного сопротивления и были ликвидированы в ближнем огневом бою, но не ножами, топорами или копьями, как подали это отдельные СМИ", - говорится в заявлении.

"Остальные – сапер, снайпер и два пулеметчика задержаны. Один из них - 22-летний гражданин Российской Федерации, житель Алтайского края", - сообщили в Генштабе.

Сообщается, что после задержания изъяли оружие, произведенное и находящееся на вооружении в армии РФ, в частности винтовку СВД 1994 года выпуска с пластмассовыми прикладом и цевьем; снаряжения нового образца, разработаные для российских диверсионных групп и другие вещи.

"Сейчас в отношении задержанных соответствующими государственными органами проводятся следственные действия. Их хозяева-терористична организация "ЛНР" - отказалась признавать задержанных, назвав их "курсантами Харьковского института МВД", - сообщили в Генштабе.

Как известно, в субботу в штабе АТО сообщили об обезвреживании диверсионно-разведывательной группы.

Украинская правда

Темы: ДонбассАТОРосcиявойна
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