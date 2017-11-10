В РФ иностранные СМИ обяжут писать в соцсетях, что они иноагенты

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что поправки в закон об иностранных агентах в РФ будут обязывать иностранные СМИ, признанных иноагентами, публиковать информацию об этом на их страницах в соцсетях.

Об этом сообщают "РИА-новости", со ссылкой на Telegram Толстого.

Он заявил, что поправки в закон об иностранных агентах могут быть распространены не только на СМИ, но и на соцсети. При этом, он добавил, что "это не означает, что кто-то покушается на FB или Twitter".

"У каждого СМИ сегодня есть свои страницы в социальных сетях, где также публикуются их новости, статьи и видеосюжеты. Так вот, законом должно быть предусмотрено, что на этих страницах средства массовой информации, признанные иностранными агентами, также должны будут указывать соответствующую информацию", — отметил он.

Как сообщалось, минюст США обратился к российской телекомпании RT, ранее Russia Today, с предложением зарегистрировать американское отделение вещателя как "иностранного агента".

Главред RT Маргарита Симоньян на своем сайте обвинила США в "войне" против российских СМИ и посягательстве на свободу слова.

В связи с этим в России заявили о готовности дать ответ в ситуации с "ущемлением" российских СМИ в США.

Позже министерство юстиции России предупредило "Радио Свобода" и его проекты, канал "Настоящее время" и сайт "Idel.Реалии", что работу в РФ могут ограничить, поскольку "деятельность может быть квалифицирована как деятельность иностранного агента".