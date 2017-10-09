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В России пригрозили ограничить работу "Радио Свободы"

Понедельник, 9 октября 2017, 18:12

Министерство юстиции России предупредило "Радио Свобода" и его проекты, канал "Настоящее время" и сайт "Idel.Реалии", что работу в РФ могут ограничить, поскольку "деятельность может быть квалифицирована как деятельность иностранного агента".

Об этом сообщает канал "Настоящее время".

В Минюсте письмом указали, что российское законодательство позволяет ограничивать работу журналистов СМИ из тех государств, которые ограничили работу сотрудников российских СМИ.

Аналогичные письма получили "Idel.Реалии" и Радио Свобода - другие редакции, работающие в рамках американской телерадиовещательной корпорации Радио Свободная Европа / Радио Свобода.

Радио Свободная Европа / Радио Свобода - международная некоммерческая организация, финансируемая Конгрессом США через Совет управляющих по вопросам вещания (BBG).

Миссия организации заключается в "содействии утверждению демократических ценностей и институтов с помощью информационной журналистики в странах, где свобода прессы запрещена властями или недостаточно развита".

Как известно, в России заявили о готовности дать ответ в ситуации с "ущемлением" российских СМИ в США.

Минюст США обратился к российской телекомпании RT, ранее Russia Today, с предложением зарегистрировать американское отделение вещателя как "иностранного агента".

Главред RT Маргарита Симоньян на своем сайте обвинила США в "войне" против российских СМИ и посягательстве на свободу слова.

Темы: СМИРосcиясвобода слова
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