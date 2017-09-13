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США хотят зарегистрировать российскую RT как "иностранного агента" - СМИ

Среда, 13 сентября 2017, 11:52

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки обратились к российской телекомпании RT, ранее Russia Today, с предложением зарегистрировать американское отделение вещателя как "иностранного агента".

Об этом сообщили американские СМИ и сама телекомпания, передает "Радио Свобода".

"По этим сообщениям, министерство письмом сообщило телекомпании, что она должна зарегистрироваться по закону о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act, FARA), что требует раскрытия информации лоббистами и юристами, представляющими интересы иностранных государств", - отмечает "Радио Свобода".

В то же время Минюст США пока не комментировал эту информацию.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян на своем сайте обвинила США в "войне" против российских СМИ и посягательстве на свободу слова.

Ранее агентство Reuters опубликовало статью, в которой утверждается, что Российский институт стратегических исследований разработал план вмешательства в выборы в США. По информации источников Reuters, всего было подготовлено два документа. Один предполагал формирование положительного образа выгодного Кремлю кандидата. Второй - распространение информации о нарушениях на выборах.

Работать на имидж нужного кандидата якобы должны были подконтрольные медиагруппе "Россия сегодня" телеканал Russia Today и информационное агентство Sputnik, утверждает Reuters.

Кроме того, в обнародованном в январе отчете американских спецслужб говорилось, что Россия вмешалась в президентские выбора 2016 года. Отдельно в этом отчете назван телеканал RT, который специалисты считают "главным инструментом международной пропаганды Кремля". В документе указано, что RT America "позиционирует себя как американский канал и намеренно пытается скрыть любые юридические связи с российским правительством".

Как известно, в июле 2012 года российский президент Владимир Путин подписал так называемый закон об "иностранных агентах", согласно которому уже более 150 организаций получили соответствующий статус. Международные правовые организации и, в частности, США призвали Россию отменить этот закон.

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