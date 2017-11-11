Корчак: Свекровь закрыла детектива НАБУ, приняв его за мошенника

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак написала, что ее свекровь обратилась в полицию из-за действий детектива НАБУ.
Об этом она сообщила в Facebook.
"В результате ночных событий мать моего мужа, Надежда Ивановна Тимер-Булатова, обратилась в полицию с заявлением о превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа и незаконном проникновение в жилище физического лица", - отметила Корчак.
По ее словам, когда следователь заходил в квартиру, он показал что-то "похожее на удостоверение", но Тимер-Булатова не успела рассмотреть документ.
"Поскольку сначала он сказал, что поставит несколько вопросов, а сам начал заполнять заранее заготовленный протокол допроса, не давал ей его прочитать и требовал поставить подписи, свекровь подумала, что это мошенник и позвонила сыну. Он вызвал полицию. До приезда полиции, чтобы мошенник никуда не убежал, закрыла замок", - заверила Корчак.
Председатель НАПК утверждает, что детектив НАБУ совершил ряд нарушений в рамках расследования. По ее словам, следователь не вручил повестки ее свекрови.
"Вместо того детектив НАБУ сообщил лишь о том, что ему необходимо задать несколько вопросов. Никаких повесток Надежде Ивановне не вручалось. При выходе из квартиры он оставил какой-то документ на столе, уже потом показывая на камеру, что это была повестка. Как следует из ее содержания, подпись свекрови о получении такой повестки на ней отсутствуют", - уверяет она.
Также Корчак пишет, что детектив не разъяснил матери ее мужа права свидетеля и нарушил порядок проведения допроса.
Кроме того, она утверждает, что ее свекровь госпитализировали после действий работника НАБУ.
Как сообщалось, свекровь председателя НАПК Натальи Корчак закрыла детектива НАБУ у себя дома, когда он пришел вручать ей повестку на допрос.
Допрос касается дела, которое НАБУ расследует с 5 октября по новой машине Натальи Корчак Skoda Octavia A7, которой не оказалось в декларации чиновницы.
Украинская правда
Корчак Наталія
11 ноября 2017, 09:39
Щодо вчора. Як проводилися «слідчі дії» та про «закритого детектива НАБУ»
В результаті нічних подій мати мого чоловіка, Надія Іван Больше
івна Тімер-Булатова, звернулася до поліції із заявою про перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу та незаконного проникнення до житла фізичної особи.
Щодо процесуальних порушень, вчинених детективом під час проведення так званих "слідчих дій" в рамках кримінального провадження, що розслідується НАБУ, слід окремо виділити: - порушення порядку повідомлення про слідчу дію та вручення повістки (особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за 3 (три) дні до дня, коли вона зобов’язана прибути за викликом (ч.8 ст. 137 КПК). Натомість детектив НАБУ повідомив лише про те, що йому необхідно задати декілька питань. Жодних повісток Надії Іванівні не вручалося. При виході з квартири він залишив якийсь документ на столі, вже потім показуючи на камеру, що то була повістка. Як випливає з її змісту, підписи свекрухи про отримання такої повістки на ній відсутні;
- порушення прав свідка, які до того ж взагалі не були роз'яснені слідчим (ч.1 ст.66 КПК України, зокрема таких найважливіших як право на правову допомогу адвоката, право відмовитися давати показання стосовно себе та близьких родичів, право ознайомлюватися з протоколом допиту та вносити до нього доповнення, зауваження тощо);
- порушення порядку проведення допиту (зокрема, ст. 224 КПК України, а саме: згідно ч.1 вказаної статті "Допит проводиться за місцем проведення досудового розслідування або в іншому місці за погодженням із особою, яку мають намір допитати". Однак в даному випадку слідчий не пояснив особі, що її мають намір допитати та що вона є свідком і має прибути на виклик за місцем проведення досудового розслідування, а зазначив що хоче лише "задати декілька питань". Відповідно до ч. 3 цитованої статті "Перед допитом встановлюється особа, роз'яснюються її права, а також порядок проведення допиту". Свекрусі не було повідомлено що її мають намір саме допитати та не роз'яснено її права як свідка.
Ну і щодо основного вчорашнього меседжу, який став головним для НАБУ - «свекруха Корчак зачинила в квартирі детектива» Коли заходив до квартири, слідчий швидко махнув документом, схожим на посвідчення, але вона не встигла розібрати що там написано. Оскільки спочатку він сказав що задасть декілька запитань, а сам почав заповнювати заздалегідь заготовлений протокол допиту, не давав їй його прочитати та вимагав поставити підписи, свекруха подумала що це шахрай та подзвонила сину. Він викликав поліцію. До приїзду поліції, щоб шахрай нікуди не втік, закрила замок
Ну і окрема «подяка» детективу, який прийшов коли стемніло, близько 6 вечора до людини похилого віку, яка перебувала вдома одна з малою дитиною. Це безумовно, дуууже професійно і дуууже цивілізовано… Саме завдяки ВАШИМ методам роботи мати мого чоловіка госпіталізовано
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