Корчак: Свекруха закрила детектива НАБУ, прийнявши його за шахрая

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак повідомила, що її свекруха звернулася до поліції через дії детектива НАБУ.
Про це вона написала у Facebook.
"В результаті нічних подій мати мого чоловіка, Надія Іванівна Тімер-Булатова, звернулася до поліції із заявою про перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу та незаконне проникнення до житла фізичної особи", - зазначила Корчак.
За її словами, коли слідчий заходив у квартиру, він показав щось "схоже на посвідчення", але Тімер-Булатова не встигла роздивитись документ.
"Оскільки спочатку він сказав, що поставить декілька запитань, а сам почав заповнювати заздалегідь заготовлений протокол допиту, не давав їй його прочитати та вимагав поставити підписи, свекруха подумала, що це шахрай та подзвонила сину. Він викликав поліцію. До приїзду поліції, щоб шахрай нікуди не втік, закрила замок", - запевнила Корчак.
Голова НАЗК стверджує, що детектив НАБУ здійснив низку порушень у рамках розслідування. За її словами, слідчий не вручив повістки її свекрусі.
"Натомість детектив НАБУ повідомив лише про те, що йому необхідно поставити декілька питань. Жодних повісток Надії Іванівні не вручалося. При виході з квартири він залишив якийсь документ на столі, вже потім показуючи на камеру, що то була повістка. Як випливає з її змісту, підписи свекрухи про отримання такої повістки на ній відсутні" - запевняє вона.
Також Корчак пише, що детектив не роз’яснив матері її чоловіка права свідка та порушив порядок проведення допиту.
Окрім того, вона стверджує, що її свекруху госпіталізували після дій працівника НАБУ.
Як повідомлялося, свекруха голови НАЗК Наталії Корчак закрила детектива НАБУ в себе вдома, коли він прийшов вручати їй повістку на допит.
Допит стосується справи, яку НАБУ розслідує з 5 жовтня щодо нової машини Наталії Корчак Skoda Octavia A7, якої не виявилося у декларації чиновниці.
Українська правда
Корчак Наталія
11 листопада 2017, 09:39
Щодо вчора. Як проводилися «слідчі дії» та про «закритого детектива НАБУ»
В результаті нічних подій мати мого чоловіка, Надія Іван Більше
івна Тімер-Булатова, звернулася до поліції із заявою про перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу та незаконного проникнення до житла фізичної особи.
Щодо процесуальних порушень, вчинених детективом під час проведення так званих "слідчих дій" в рамках кримінального провадження, що розслідується НАБУ, слід окремо виділити: - порушення порядку повідомлення про слідчу дію та вручення повістки (особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за 3 (три) дні до дня, коли вона зобов’язана прибути за викликом (ч.8 ст. 137 КПК). Натомість детектив НАБУ повідомив лише про те, що йому необхідно задати декілька питань. Жодних повісток Надії Іванівні не вручалося. При виході з квартири він залишив якийсь документ на столі, вже потім показуючи на камеру, що то була повістка. Як випливає з її змісту, підписи свекрухи про отримання такої повістки на ній відсутні;
- порушення прав свідка, які до того ж взагалі не були роз'яснені слідчим (ч.1 ст.66 КПК України, зокрема таких найважливіших як право на правову допомогу адвоката, право відмовитися давати показання стосовно себе та близьких родичів, право ознайомлюватися з протоколом допиту та вносити до нього доповнення, зауваження тощо);
- порушення порядку проведення допиту (зокрема, ст. 224 КПК України, а саме: згідно ч.1 вказаної статті "Допит проводиться за місцем проведення досудового розслідування або в іншому місці за погодженням із особою, яку мають намір допитати". Однак в даному випадку слідчий не пояснив особі, що її мають намір допитати та що вона є свідком і має прибути на виклик за місцем проведення досудового розслідування, а зазначив що хоче лише "задати декілька питань". Відповідно до ч. 3 цитованої статті "Перед допитом встановлюється особа, роз'яснюються її права, а також порядок проведення допиту". Свекрусі не було повідомлено що її мають намір саме допитати та не роз'яснено її права як свідка.
Ну і щодо основного вчорашнього меседжу, який став головним для НАБУ - «свекруха Корчак зачинила в квартирі детектива» Коли заходив до квартири, слідчий швидко махнув документом, схожим на посвідчення, але вона не встигла розібрати що там написано. Оскільки спочатку він сказав що задасть декілька запитань, а сам почав заповнювати заздалегідь заготовлений протокол допиту, не давав їй його прочитати та вимагав поставити підписи, свекруха подумала що це шахрай та подзвонила сину. Він викликав поліцію. До приїзду поліції, щоб шахрай нікуди не втік, закрила замок
Ну і окрема «подяка» детективу, який прийшов коли стемніло, близько 6 вечора до людини похилого віку, яка перебувала вдома одна з малою дитиною. Це безумовно, дуууже професійно і дуууже цивілізовано… Саме завдяки ВАШИМ методам роботи мати мого чоловіка госпіталізовано
Підписуйтесь на наші push-повідомлення
, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.