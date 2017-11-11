Корчак: Свекруха закрила детектива НАБУ, прийнявши його за шахрая

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак повідомила, що її свекруха звернулася до поліції через дії детектива НАБУ.

Про це вона написала у Facebook.

"В результаті нічних подій мати мого чоловіка, Надія Іванівна Тімер-Булатова, звернулася до поліції із заявою про перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу та незаконне проникнення до житла фізичної особи", - зазначила Корчак.

За її словами, коли слідчий заходив у квартиру, він показав щось "схоже на посвідчення", але Тімер-Булатова не встигла роздивитись документ.

"Оскільки спочатку він сказав, що поставить декілька запитань, а сам почав заповнювати заздалегідь заготовлений протокол допиту, не давав їй його прочитати та вимагав поставити підписи, свекруха подумала, що це шахрай та подзвонила сину. Він викликав поліцію. До приїзду поліції, щоб шахрай нікуди не втік, закрила замок", - запевнила Корчак.

Голова НАЗК стверджує, що детектив НАБУ здійснив низку порушень у рамках розслідування. За її словами, слідчий не вручив повістки її свекрусі.

"Натомість детектив НАБУ повідомив лише про те, що йому необхідно поставити декілька питань. Жодних повісток Надії Іванівні не вручалося. При виході з квартири він залишив якийсь документ на столі, вже потім показуючи на камеру, що то була повістка. Як випливає з її змісту, підписи свекрухи про отримання такої повістки на ній відсутні" - запевняє вона.

Також Корчак пише, що детектив не роз’яснив матері її чоловіка права свідка та порушив порядок проведення допиту.

Окрім того, вона стверджує, що її свекруху госпіталізували після дій працівника НАБУ.

Як повідомлялося, свекруха голови НАЗК Наталії Корчак закрила детектива НАБУ в себе вдома, коли він прийшов вручати їй повістку на допит.

Допит стосується справи, яку НАБУ розслідує з 5 жовтня щодо нової машини Наталії Корчак Skoda Octavia A7, якої не виявилося у декларації чиновниці.

Українська правда