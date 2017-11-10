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Свекровь Корчак закрыла детектива НАБУ у себя дома

Пятница, 10 ноября 2017, 20:46
Свекровь Корчак закрыла детектива НАБУ у себя дома

Свекровь председателя НАПК Натальи Корчак закрыла детектива НАБУ у себя дома, когда он пришел вручать ей повестку на допрос.

Об этом УП сообщил источник НАБУ.

"Детектив пришел вручать ей повестку на допрос. Она предложила провести допрос дома, пригласила его в дом. Они провели допрос. Он составил протокол. Она решила позвонить и посоветоваться с сыном, мужем Корчак. После разговора с ним она отказалась подписывать протокол и закрыла его в квартире", - рассказал источник.

Сейчас детектив НАБУ находится в квартире со свекровью Корчак.

"Корчак с мужем под подъездом. Наш спецназ там же. Наши вызвали 102", - добавляет источник.

По его словам, Корчак объявила что будет вызывать журналистов с камерами.

Позже Корчак сообщила "112-Украина" под подъездом дома, что свекровь дала показания детективу, подписала протокол и после того позвонила и спросила, что ей делать.

"Я ей предложила, что приеду, вызову полицию и журналистов. И приехал целое подразделение НАБУ, чтобы освободить детектива", - заявила Наталия Корчак.

Кроме того, она утверждает, что детектив НАБУ взял показания у ее родственницы без объяснений.

Как известно, допрос касается дела, которое НАБУ расследует с 5 октября по новой машине Натальи Корчак Skoda Octavia A7, которой не оказалось в декларации чиновницы.

Темы: НАБУавтоНАПК
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