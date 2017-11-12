В Ираке нашли массовое захоронение более 400 жертв "Исламского государства"
На севере Ирака возле освобожденного от боевиков ИГИЛ города Хавиджа нашли массовое захоронение возможных жертв исламистов.
Об этом сообщает AFP.
"Казнили по меньшей мере 400 человек", - подчеркнул глава администрации региона Киркук Ракан Саид.
Саид добавил, что некоторые тела были в специальной форме заключенных, приговоренных к смертной казни.
Место массовой казни расположено в трех километрах от Хавиджи. Этот регион войска Ирака освободили от боевиков в начале октября этого года.
Как сообщалось, ранее сирийская армия захватила последний оплот "Исламского государства" в Сирии.
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