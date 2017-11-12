В Ираке нашли массовое захоронение более 400 жертв "Исламского государства"

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Воскресенье, 12 ноября 2017, 03:11

На севере Ирака возле освобожденного от боевиков ИГИЛ города Хавиджа нашли массовое захоронение возможных жертв исламистов.

Об этом сообщает AFP.

"Казнили по меньшей мере 400 человек", - подчеркнул глава администрации региона Киркук Ракан Саид.

Саид добавил, что некоторые тела были в специальной форме заключенных, приговоренных к смертной казни.

Место массовой казни расположено в трех километрах от Хавиджи. Этот регион войска Ирака освободили от боевиков в начале октября этого года.

Как сообщалось, ранее сирийская армия захватила последний оплот "Исламского государства" в Сирии.

Темы: Ирак
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