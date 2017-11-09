Сирійська армія вибила ІДІЛ з останнього великого міста

Сирійська армія і її союзники, очолювані ліванською "Хізбаллою", захопили останній оплот "Ісламської держави" в Сирії.

Про це з посиланням на командування пише Reuters.

"Останній оплот Даіш (ісламська держава), Абу-Кемаль, звільнений від організації Даіш", - сказав командувач військового альянсу, що підтримує президента Сирії Башара Асада.

За останні два роки "Ісламську державу" майже повністю знищено. У розпал своєї влади в 2015 році вона розширилася на території Іраку і Сирії, друкувала гроші, впроваджувала драконівські закони і готувала напади по всьому світу.

У середу, після тривалого просування через центральну і східну Сирію, сирійська армія і союзні шиїтські ополченці оточили і атакували Абу-Кемаль.

"Хізбалла" була "основою в битві при Абу-Кемалі", - сказав командувач, додавши, що в битві взяли участь сотні елітних сил підтримуваної Іраном шиїтської групи.

Сирійське державне телебачення оголосило, що "Абу-Кемаль звільнений". Але Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що це неправда - Абу-Кемаль був узятий, але в районі бої тривають.

Абу-Кемаль розташований на кордоні з Іраком на березі Євфрату. Під час битви війська "Хізбалли" увійшли в Ірак, а Іракські народні мобілізаційні сили зайшли в Сирію, щоб допомогти захопити місто, сказав командувач.

Ісламська держава зберігає контроль над деякими районами пустель і сіл неподалік, а також містом і деякими іншими селами в прилеглих районах Іраку і в розрізнених точках в інших місцях в обох країнах.