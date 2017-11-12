В Іраку знайшли масове поховання понад 400 жертв "Ісламської держави"
На півночі Іраку біля звільненого від бойовиків ІДІЛ міста Хавіджа знайшли масове поховання ймовірних жертв ісламістів.
Про це повідомляє AFP.
"Було страчено щонайменше 400 людей", - підкреслив голова адміністрації регіону Кіркук Ракан Саїд.
Саїд додав, що деякі тіла були у спеціальній формі в’язнів, засуджених до смертної кари.
Місце масової страти розташоване у трьох кілометрах від Хавіджі. Цей регіон війська Іраку звільнили від бойовиків на початку жовтня цього року.
Як повідомлялось, раніше сирійська армія захопила останній оплот "Ісламської держави" в Сирії.
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