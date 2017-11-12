В Іраку знайшли масове поховання понад 400 жертв "Ісламської держави"

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Неділя, 12 листопада 2017, 03:11

На півночі Іраку біля звільненого від бойовиків ІДІЛ міста Хавіджа знайшли масове поховання ймовірних жертв ісламістів.

Про це повідомляє AFP.

"Було страчено щонайменше 400 людей", - підкреслив голова адміністрації регіону Кіркук Ракан Саїд.

Саїд додав, що деякі тіла були у спеціальній формі в’язнів, засуджених до смертної кари.

Місце масової страти розташоване у трьох кілометрах від Хавіджі. Цей регіон війська Іраку звільнили від бойовиків на початку жовтня цього року.

Як повідомлялось, раніше сирійська армія захопила останній оплот "Ісламської держави" в Сирії.

Теми: Ірак
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