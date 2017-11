Дерипаска послал репортера, который спрашивал о связях с Манафортом

Российский олигарх Олег Дерипаска отказался комментировать тесные связи бывшим политтехнологом Януковича Полом Манафортом, который находится под домашним арестом.

Об этом пишет Mediaite.

Журналист CNN Мэтью Ченс пытался получить комментарий у Дерипаски в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме.

В приведенном видео можно увидеть как Дерипаска пытается убежать от журналиста. Ченс не мог заставить его остановиться.

Must watch: CNN's @mchancecnn chases down Russian billionaire Oleg Deripaska at APEC Summit. #DoggedJournalism https://t.co/9GBPL4WVUx