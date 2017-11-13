Дерипаска послал репортера, который спрашивал о связях с Манафортом
Российский олигарх Олег Дерипаска отказался комментировать тесные связи бывшим политтехнологом Януковича Полом Манафортом, который находится под домашним арестом.
Об этом пишет Mediaite.
Журналист CNN Мэтью Ченс пытался получить комментарий у Дерипаски в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме.
В приведенном видео можно увидеть как Дерипаска пытается убежать от журналиста. Ченс не мог заставить его остановиться.
Must watch: CNN's @mchancecnn chases down Russian billionaire Oleg Deripaska at APEC Summit. #DoggedJournalism https://t.co/9GBPL4WVUx— Jason K. Morrell (@CNNJason) 10 листопада 2017 р.
"Фейковые новости", - в конце концов заявил Дерипаска, продолжая убегать от журналиста.
"Это новости для идиотов. Если ты не поймешь", - добавил он.
Ченс спросил олигарха о предложении Манафорта докладывать ему о ходе предвыборной кампании в США, когда он возглавлял штаб Трампа.
"Пожалуйста, потеряйся. Спасибо", - ответил на это Дерипаска.
Ранее The Washington Post сообщило, что Манафорт предлагал лично докладывать Дерипаске о ходе президентской кампании.
Как сообщалось, американский телеканал NBC выяснил, что компании, связанные с политтехнологом Полом Манафортом, получали кредиты от офшорных компаний близкого к Кремлю олигарха Олега Дерипаски.
Как свидетельствуют финансовые документы, хранящиеся на Кипре и на Каймановых островах, общий объем их известных деловых сделок составляет около 60 миллионов долларов США за последнее десятилетие.
Тогда представитель олигарха заявил, что результатом манипуляций Манафорта с инвестициями Дерипаски "будут очевидные юридические последствия".
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