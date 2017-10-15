У Дерипаски заявили, что у манипуляций Манафорта будут "юридические последствия"

Представитель российского олигарха Олега Дерипаски заявил, что результатом манипуляций политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта с инвестициями Дерипаски "будут очевидные юридические последствия".

Об этом сообщает "Инферфакс".

Ранее телеканал NBC сообщил, что Дерипаска за 10 лет одолжил Манафорту 60 миллионов долларов.

По мнению представителя Дерипаски, при создании сюжета NBC "видел свою цель в том, чтобы поддержать истерию и внести свой вклад в развитие теории заговора со стороны России, расследование которого заходит в тупик".

"Олег Дерипаска, президент "РусАла", неоднократно заявлял, что все его деловые контакты с кем-либо и где-либо в мире он осуществлял и осуществляет исключительно в интересах своего бизнеса. В попытке, оказавшейся неудачной, внести правду в эту дискуссию Дерипаска сам добровольно предложил выступить перед следственным комитетом Конгресса", - говорится в сообщении представителя олигарха.

"Что касается господина Манафорта, то результаты его манипуляций с инвестициями Олега Дерипаски будут иметь очевидные юридические последствия", - добавил представитель.

Как сообщалось, американский телеканал NBC выяснил, что компании, связанные с политтехнологом Полом Манафортом, получали кредиты от офшорных компаний близкого к Кремлю олигарха Олега Дерипаски.

Как свидетельствуют финансовые документы, хранящиеся на Кипре и на Каймановых островах, общий объем их известных деловых сделок составляет около 60 миллионов долларов США за последнее десятилетие.