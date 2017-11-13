Прокуратура расследует смерть мужчины в отделении полиции в Харьковской области

Прокуратура Харьковской области начала расследование по факту смерти 34-летнего мужчины в административном здании Харьковского отдела полиции в городе Мерефа.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик, передают "Украинские новости".

С 2016 года мужчина находился в розыске по подозрению в совершении кражи.

11 ноября около 19:30 его доставили в отдел полиции для дачи объяснений. Около 22:00 он пожаловался на плохое самочувствие и ему вызвали бригаду "скорой помощи". После осмотра врачами мужчина отказался от госпитализации.

12 ноября в 8:00 утра его тело без признаков жизни обнаружили сотрудники отдела полиции в коридоре на втором этаже здания.

Отмечается, что при осмотре тела не обнаружили видимых недавних телесных повреждений. Тело мужчины направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 ч. 1 Уголовного кодекса (убийство) с пометкой "внезапная смерть".

В то же время прокуратура Харьковской области по данному факту начала производства по ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса.

Пресс-служба Главного управления Нацполиции в Харьковской области подтвердила факт происшествия, однако отказалась комментировать его до окончания служебного расследования.

"Назначено служебное расследование. Комментарии после окончания", - рассказала пресс-секретарь управления Елена Баранник.