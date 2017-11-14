Работник НАПК рассказала, что АП и Корчак фальсифицируют проверки деклараций

Система электронного декларирования скомпроментирована, заявила глава департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина.



Об этом заявила на брифинге в Украинском кризисном медиа центре при участи народных депутатов Мустафы Найема, Виктора Чумака и Светланы Залищук.

"На самом деле, e-декларирования используется для покрытия чиновников, лояльных к власти, расправы над неугодными и с целью личного обогащения председателя Назка и членов НАПК. Результаты проверок фальсифицируются так, как это нужно руководству НАПК", – заявила Соломатина.

Она передала документы о фактах коррупции в НАПК в Генеральную прокуратуру, но их вернули в НАПК без рассмотрения.

"Поэтому я вынуждена была обратиться в Антикоррупционное бюро. Я передала детективам НАБУ все материалы и дала показания. Однако, чтобы не получилось так, как с Генпрокуратурой, я попросила депутатов помочь мне донести эту информацию до общественности", – сказала Соломатина.



По ее словам, НАПК – не независимый орган, его полностью контролируют власти.



"Меня лично с двумя коллегами в сентябре вызывали в Администрацию президента – так называемый куратор по НАПК – и предлагал, чтобы все проверки, проекты решений о которых будут вынесены на заседание НАПК, в первую очередь рассматривались в Администрации президента, а потом уже на заседаниях НАПК", – заявила Соломатина.



"Я отказалась это делать. В конце сентября это повторилось – я снова отказалась", – сказала глава департамента финансового контроля НАПК.



"После этого 25 сентября глава НАПК единолично, без согласования с членами НАПК, подписала незаконный приказ, которым отдала мой департамент подконтрольному, лояльному к себе человеку. С тех пор все документы моего департамента должны быть завизированы этим "контроллером". Корчак незаконно сделала мой департамент подконтрольным своему сообщнику", – сказала Соломатина

Зная методы этого человека, она написала заявление об увольнении. Написали заявления об увольнении также руководитель аппарата, глава советников главы НАПК, директора других департаментов, сообщила Соломатина.



Она заявила: "Глава и члены НАПК занимаются фальсификацией результатов специальных и полных проверок. Лично я получала от главы НАПК незаконные указания по полных проверок отдельных народных депутатов, чтобы по результатам они были "честными" и "правдивыми" в кавычках, чтобы не было нарушений. Я отказалась от этого".



"Был еще один случай, когда после моего отказа составить нужный Корчак вывод по одному очень высокопоставленному чиновнику, голосование членов НАПК все равно состоялось. Однако их решение, опубликованное на сайте НАПК, не соответствовало тому проекту, который подготовил уполномоченный моего департамента и за который фактически голосовали", – добавила Соломатина.



Она сообщила, что инициировала проверку деятельности своего департамента с января 2017 года до своего назначения в июне: "Проведенная проверка обнаружила факты фальсификации результатов специальной проверки кандидатов на должности государственной службы".



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