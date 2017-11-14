Працівник НАЗК розповіла, що АП і Корчак фальсифікують перевірки декларацій

Систему електронного декларування скомпроментовано, заявила голова департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна.

Про це вона заявила на брифінгу в Українському кризовому медіа центрі за участю народних депутатів Мустафи Найєма, Віктора Чумака та Світлани Заліщук.

"Насправді e-декларування використовується для покривання чиновників, лояльних до влади, розправи над неугодними та з метою особистого збагачення голови НАЗК та членів НАЗК. Результати перевірок фальсифікуються так, як це потрібно керівництву НАЗК", – сказала Соломатіна.

Вона передала документи про факти корупції у НАЗК до Генеральної прокуратури, але їх повернули до НАЗК без розгляду.

"Тому я змушена була звернутися до Антикорупційного бюро. Я передала детективам НАБУ усі матеріали та надала свідчення. Однак, щоб не вийшло так, як з Генпрокуратуро, я попросила депутатів допомогти мені донести цю інформацію до громадськості", – сказала чиновниця.

За словами Соломатіної, НАЗК – не незалежний орган, його повністю контролює влада.

"Мене особисто з двома колегами у вересні викликали до Адміністрації президента – так званий куратор за НАЗК пропонував, щоб усі перевірки, проекти рішень про які будуть винесені на засідання НАЗК, у першу чергу розглядалися в Адміністрації президента, а потім уже на засіданнях НАЗК", – заявила вона.

"Я відмовилася це робити. У кінці вересня це повторилося – я знову відмовилася", – повідомила голова департаменту фінансового контролю НАЗК.

"Після цього 25 вересня голова НАЗК одноосібно, без погодження із членами НАЗК, підписала незаконний наказ, яким віддала мій департамент підконтрольній, лояльній до себе людині. Відтоді усі документи мого департаменту мали бути завізовані цим "контролером". Корчак незаконно зробила мій департамент підконтрольним своєму спільнику", – сказала Соломатіна

Знаючи методі цієї людини, вона написала заяву про звільнення. Написали заяви про звільнення також керівник апарату, голова радників голови НАЗК, директори інших департаментів, повідомила Соломатіна.

Вона заявила: "Голова і члени НАЗК займаються фальсифікацією результатів спеціальних та повних перевірок. Особисто я отримувала від голови НАЗК незаконні вказівки щодо повних перевірок окремих народних депутатів, щоб за результатами вони були "чесними" і "правдивими" в лапках, щоб не було порушень. Я відмовилася від цього".

"Був ще один випадок, коли після моєї відмови скласти потрібний Корчак висновок щодо одного дуже високопоставленого чиновника, голосування членів НАЗК все одно відбулося. Проте їхнє рішення, опубліковане на сайті НАЗК, не відповідало тому проекту, який підготував уповноважений мого департаменту і за який фактично голосували"" – додала Соломатіна.

Вона повідомила, що ініціювала перевірку діяльності свого департаменту з січня 2017 року до свого призначення у червні: "Проведена перевірка виявила факти фальсифікації результатів спеціальної перевірки кандидатів на посади державної служби".

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