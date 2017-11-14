У Порошенко открестились от фальсификации проверки деклараций

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Вторник, 14 ноября 2017, 16:40

В Администрации президента заявляют, что у них нет лиц, причастных к фальсификации проверки электронных деклараций.

Об этом заявили в АП в комментарии "Украинской правде".

"В Администрации президента отсутствуют какие-либо инструменты влияния на Национальное агентство по предупреждению коррупции", – утверждают там.

В пресс-службе отмечают, что соответствующие заявления Анны Соломатиной, очевидно, следует рассматривать в плоскости ее рабочих и личных отношений с руководством НАПК.

"Пресс-служба АП уполномочена заявить, что глава государства рассчитывает на эффективную работу новых правоохранительных органов и считает категорически неприемлемым информационную войну между этими ведомствами, которая усилилась в последние дни и наносит ущерб общественным интересам", – отметили на Банковой.

Как известно, 14 ноября руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

По словам Соломатиной, НАПК – не независимый орган, его полностью контролирует власть.

Соломатина заявила также, что члены НАПК заставляли представителей департамента финансового контроля проверять тех, кто не подлежит проверке.

"Вероятно, это делали с целью политической расправы или получения взяток", – предположила чиновница.

В свою очередь в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что их детективы проводят расследование по фактам возможной коррупции в НАПК.

Украинская правда
Темы: декларации НАПК
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