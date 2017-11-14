НАБУ расследует дело возможного подкупа в ведомстве Корчак

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят расследование по факту возможной коррупции в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом сообщили "Украинской правде" в НАБУ.

"Детективы НАБУ начали досудебное расследование по факту совершения должностными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции действий с целью возможного получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах за совершение действий в интересах выгододателя и третьих лиц", - идет речь в сообщении бюро.



Следствие не исключает, что указанные должностные лица НАПК могли действовать в составе организованной группы.



Предварительная правовая квалификация - ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.



Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены 10 ноября на сообщение обличителей.

Как известно, 14 ноября руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.



Соломатина заявила также, что члены НАПК заставляли представителей департамента финансового контроля проверять тех, кто не подлежал проверке.



"Вероятно, это делали с целью политической расправы или получения взяток", - предположила чиновница.