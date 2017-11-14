У Порошенка відхрестилися від фальсифікації перевірки декларацій

В Адміністрації президента заявляють, що там немає осіб, причетних до фальсифікації перевірки електронних декларацій.

Про це заявили в АП у коментарі "Українській правді".

"В Адміністрації президента відсутні будь-які інструменти впливу на Національне агентство з запобігання корупції", – стверджують там.

У прес-службі зазначають, що відповідні заяви Ганни Соломатіної, очевидно, слід розглядати в площині її робочих та особистих стосунків з керівництвом НАЗК".

"Прес-служба АП уповноважена заявити, що глава держави розраховує на ефективну роботу новостворених правоохоронних органів і вважає категорично неприйнятною інформаційну війну між цими відомствами, яка посилилася останніми днями і завдає шкоди суспільним інтересам", – наголосили на Банковій.

Як відомо, 14 листопада керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій.

За словами Соломатіної, НАЗК – не незалежний орган, його повністю контролює влада.

Соломатіна заявила також, що члени НАЗК змушували представників департаменту фінансового контролю перевіряти тих, хто не мав підлягати перевірці.

"Імовірно, це робили з метою політичної розправи або отримання хабарів", – припустила чиновниця.

У свою чергу в Національному антикорупційному бюро заявили, що їхні детективи проводять розслідування за фактами можливої корупції в НАЗК.