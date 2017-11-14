У Порошенка відхрестилися від фальсифікації перевірки декларацій

1904 перегляди
Вівторок, 14 листопада 2017, 16:40

В Адміністрації президента заявляють, що там немає осіб, причетних до фальсифікації перевірки електронних декларацій.

Про це заявили в АП у коментарі "Українській правді".

"В Адміністрації президента відсутні будь-які інструменти впливу на Національне агентство з запобігання корупції", – стверджують там.

У прес-службі зазначають, що відповідні заяви Ганни Соломатіної, очевидно, слід розглядати в площині її робочих та особистих стосунків з керівництвом НАЗК".

"Прес-служба АП уповноважена заявити, що глава держави розраховує на ефективну роботу новостворених правоохоронних органів і вважає категорично неприйнятною інформаційну війну між цими відомствами, яка посилилася останніми днями і завдає шкоди суспільним інтересам", – наголосили на Банковій.

Як відомо, 14 листопада керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій.

За словами Соломатіної, НАЗК – не незалежний орган, його повністю контролює влада.

Соломатіна заявила також, що члени НАЗК змушували представників департаменту фінансового контролю перевіряти тих, хто не мав підлягати перевірці.

"Імовірно, це робили з метою політичної розправи або отримання хабарів", – припустила чиновниця.

У свою чергу в Національному антикорупційному бюро заявили, що їхні детективи проводять розслідування за фактами можливої корупції в НАЗК.

Українська правда
Теми: декларації НАЗК
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Підлегла Корчак просить відсторонити голову НАЗК на час слідства 14 листопада 2017, 15:50
Працівник НАЗК розповіла, що АП і Корчак фальсифікують перевірки декларацій 14 листопада 2017, 14:47
НАЗК проводить перевірку 456 декларацій, у 7 виявлено порушення 11 листопада 2017, 06:58
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
У Порошенка відхрестилися від фальсифікації перевірки декларацій
НАЗК узгоджувало з АП висновки перевірок декларацій - співробітниця
НАБУ розслідує справу щодо службовців Мін'юсту
"Динамо" таки присудили поразку за відмову грати в Маріуполі
Усі новини
здоров'я

Сонце, сміх, шоколад і ще 23 поради, як зміцнити свою імунну систему

скандал

Українка готова втратити чемпіонські титули заради прав жінок

Музеї України

Львівський музей взяв на роботу кота