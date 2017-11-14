В Киеве не нашли взрывчатку на железнодорожном вокзале

Полиция не обнаружила никаких взрывоопасных предметов на территории железнодорожного вокзала в Киеве.

Об этом сообщает пресс-центр "Укрзализныци".

"Сейчас вокзал работает в обычном режиме, его работу возобновили в 20:45", - говорится в сообщении.

Как известно, вечером 14 ноября полиция получила три анонимных сообщения о заминировании - больницы, ТЦ "Гулливер" и центрального железнодорожного вокзала. Позже правоохранители сообщили, что не нашли взрывчатку в больнице и "Гулливере".