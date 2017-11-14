У Києві не знайшли вибухівку на залізничному вокзалі

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Вівторок, 14 листопада 2017, 21:31

Поліція не виявила жодних вибухонебезпечних предметів на території залізничного вокзалу у Києві.

Про це повідомляє прес-центр "Укрзалізниці".

"Наразі вокзал працює у звичному режимі, його роботу відновили о 20:45", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, ввечері 14 листопада поліція отримала три анонімні повідомлення про замінування – лікарні, ТЦ "Гуліверу" та центрального залізничного вокзалу. Пізніше правоохоронці повідомили, що не знайшли вибухівку у лікарні та "Гулівері".

Теми: Київ поліція
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