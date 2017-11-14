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В Киеве "заминировали" железнодорожный вокзал и "Гулливер"

Вторник, 14 ноября 2017, 18:48

Полиция получила три анонимных сообщения о заминировании - больницы на улице Подвысоцкого, "Гулливера" и центрального железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик в Facebook.

"Привлеченные специалисты взрывотехнической службы. Чтобы обезопасить людей, проводилась эвакуация: из больницы - 150 человек (проверка завершена, опасных предметов не обнаружили), из вокзала - 900 человек, в "Гулливере" эвакуация продолжается", - говорится в сообщении.

Сообщения зарегистрированы, оперативники устанавливают анонимных звонильщики. Сейчас полиция проводит проверку.

Темы: Киевполиция
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