В Киеве "заминировали" железнодорожный вокзал и "Гулливер"

Полиция получила три анонимных сообщения о заминировании - больницы на улице Подвысоцкого, "Гулливера" и центрального железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик в Facebook.

"Привлеченные специалисты взрывотехнической службы. Чтобы обезопасить людей, проводилась эвакуация: из больницы - 150 человек (проверка завершена, опасных предметов не обнаружили), из вокзала - 900 человек, в "Гулливере" эвакуация продолжается", - говорится в сообщении.

Сообщения зарегистрированы, оперативники устанавливают анонимных звонильщики. Сейчас полиция проводит проверку.