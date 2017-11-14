В Киеве похитили активистку FEMEN

В столице трое неизвестных мужчин похитили активистку FEMEN Алису Виноградову.

Об этом сообщают источники УП.

"Сегодня в 20:30 трое неизвестных мужчин на выходе из кафе "Світ кави", что на Подоле в Киеве, подстерегли активистку FEMEN Алису Виноградову, затолкали ее в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. На место похищения работники кафе вызвали сотрудников полиции", - сказал источник.

Как известно, Алиса Виноградова участвовала в двух антипрезидентских протестах общественного движения.