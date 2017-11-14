В Киеве похитили активистку FEMEN

2860 просмотров
Вторник, 14 ноября 2017, 22:29

В столице трое неизвестных мужчин похитили активистку FEMEN Алису Виноградову.

Об этом сообщают источники УП.

"Сегодня в 20:30 трое неизвестных мужчин на выходе из кафе "Світ кави", что на Подоле в Киеве, подстерегли активистку FEMEN Алису Виноградову, затолкали ее в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. На место похищения работники кафе вызвали сотрудников полиции", - сказал источник.

Как известно, Алиса Виноградова участвовала в двух антипрезидентских протестах общественного движения.

Темы: Киев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Киеве не нашли взрывчатку на железнодорожном вокзале 14 ноября 2017, 21:31
В Украину приехал помощник госсекретаря США Митчелл 14 ноября 2017, 20:00
В Киеве "заминировали" железнодорожный вокзал и "Гулливер" 14 ноября 2017, 19:48
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по Крыму
НАПК обжалует в суде обвинения в фальсификациях
Рада сделала шаг к принятию проекта госбюджета-2018
Все новости
киев

Бар с настойками на Малой Житомирской

здоровье

Солнце, смех, шоколад и еще 23 совета, как укрепить свою иммунную систему

ядро нации

Богдан Гаврилишин. Лекции-размышления