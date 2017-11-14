Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию по Крыму в декабре

Генеральная ассамблея ООН рассмотрит резолюцию "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь" в декабре.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Следующим шагом станет рассмотрение проекта резолюции на пленарном заседании ГА ООН во второй половине декабря 2017 года и главное - принуждение Российской Федерации до ее полного выполнения", - говорится в сообщении.

В министерстве иностранных дел объяснили, резолюция, одобренная во вторник профильным комитетом Генасамблеи, "является логическим продолжением прошлогодней резолюции Генассамблеи 71/205 по поводу прав человека в оккупированном Крыму".

Внесение нового документа на рассмотрение ГА ООН обусловлено продолжением преступной политики РФ в оккупированном Крыму, а также тем фактом, что Россия не выполнила ни одного положения предыдущей резолюции, лишь наращивая репрессии на полуострове, пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

"Нынешняя резолюция имеет целью заставить Россию как государство-оккупант прекратить грубые нарушения прав и основных свобод человека", – заявили в МИД.

Как известно, 14 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН принял обновленную резолюцию по правам человека по аннексированному Крыму.