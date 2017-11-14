Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию по Крыму в декабре

439 просмотров
Вторник, 14 ноября 2017, 23:14

Генеральная ассамблея ООН рассмотрит резолюцию "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь" в декабре.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Следующим шагом станет рассмотрение проекта резолюции на пленарном заседании ГА ООН во второй половине декабря 2017 года и главное - принуждение Российской Федерации до ее полного выполнения", - говорится в сообщении.

В министерстве иностранных дел объяснили, резолюция, одобренная во вторник профильным комитетом Генасамблеи, "является логическим продолжением прошлогодней резолюции Генассамблеи 71/205 по поводу прав человека в оккупированном Крыму".

Внесение нового документа на рассмотрение ГА ООН обусловлено продолжением преступной политики РФ в оккупированном Крыму, а также тем фактом, что Россия не выполнила ни одного положения предыдущей резолюции, лишь наращивая репрессии на полуострове, пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

"Нынешняя резолюция имеет целью заставить Россию как государство-оккупант прекратить грубые нарушения прав и основных свобод человека", – заявили в МИД.

Как известно, 14 ноября Третий комитет Генассамблеи ООН принял обновленную резолюцию по правам человека по аннексированному Крыму.

Темы: ООН Крым МИД
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В МИД объяснили, какова цель нового решения ООН по Крыму 14 ноября 2017, 21:50
Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по Крыму 14 ноября 2017, 20:56
Миротворцы ООН на Донбассе: Россия отклонила почти все предложения США 14 ноября 2017, 10:21
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Боевики обстреляли "Градами" поселок в Донецкой области
Главные новости дня – за 60 секунд
Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по Крыму
НАПК обжалует в суде обвинения в фальсификациях
Все новости
соцсети

На личном опыте: Я отказался от Facebook

здоровье

Лечебная жвачка против пародонтоза, которую можно съесть как конфету

скандал

Украинка готова потерять чемпионские титулы ради прав женщин