СБУ и ГПУ проводят обыск у журналистки "Украинского радио"

В квартире журналистки и заместителя главного редактора "Украинского радио" Светланы Мялык Генпрокуратура вместе с СБУ проводит обыск.

Об этом "Украинской правде" сообщила сама Мялык.

"Сейчас я нахожусь в своей квартире на улице Михаила Донца, 2а. Неожиданно ко мне домой пришли сотрудники СБУ и Генпрокуратуры, проводят обыск", - сказала она.

По ее словам, в квартире ищут флешки, телефоны, ноутбуки и другие носители информации.

Журналистка отметила, что она не понимает, с чем связан обыск ее квартиры, но связывает это со своей журналистской деятельностью.

"В последнее время я проводила журналистское расследование, которое связано с теневыми схемами по не поступлению средств в государственный бюджет. Несколько дней подряд мне поступали косвенные угрозы от разных людей, которые намекали на то, чтобы я не сунула свой нос, куда не следует ", - сказала Мялик.

Она добавила, что никто конкретно ей не говорит, что у нее ищут и что будет дальше, не исключает, что на нее могут надеть наручники.

"Я в шоке", - сказала журналистка.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии "Украинской правде" заявила, что обыск проходит не у журналистки, а у ее брата.

"Я не знаю у нее ли. Насколько я знаю он должен был проходить в ее брата. Возможно, если они живут в одном доме... Но ее профессиональная деятельность точно никакого отношения к этому не имеет", - сказала Гитлянская.

Мялик опровергла утверждение СБУ, что якобы обыск проходит не в нее, а у брата.

"Обыск проходит именно у меня, в постановлении Печерского суда значится мое имя", - сказала журналистка.

Она объяснила, что ее брат возглавляет отдел по борьбе с незаконным оборотом акцизных товаров ОБНОТ Киева и его, возможно, подозревают в том, что он предоставил ей информацию для расследования.

"В моем расследовании речь идет именно о работе теневых схем в ОБНОТе. Я считаю, что это в определенной степени давление", - сказала Мялык.

Позже, на странице журналистки в Fаcebook пресс-секретарь СБУ обвинила Мялык в искажении информации.

"Светлана, ну зачем ты такое пишешь? Мы же с тобой разговаривали и ты точно знаешь, что дело прокуратуры и тебя оно никак не касается!", - написала она.

В Едином реестре судебных решений пока не опубликовано ни одно решение относительно обысков у журналистки, поэтому трудно понять, с каким именно делом связаны такие действия силовиков.

"Украинская правда" обратилась за комментарием в Генпрокуратуру относительно этого дела, но ответ пока не получила.