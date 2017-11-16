В Крыму обыскивают дом учительницы крымскотатарского языка – Чубаров

64 просмотра
Четверг, 16 ноября 2017, 11:05

Оккупанты проводят обыск в доме учительницы крымскотатарского языка Ленары Халилич в селе Эсен-Эки в захваченном Россией Крыму.

Об этом сообщает в Facebook глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.

"По поступившей из Крыма информации, в эти минуты русскими оккупантами осуществляется обыск дома учительницы крымскотатарского языка в селе Эсен-Эки (ныне - Пушкино) Ичкинского (ныне - Советского) района Ленары Халилич", - пишет он.

Темы: Крым крымские татары Чубаров Окунская Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В оккупированном Крыму обстреляли дом крымского татарина 16 ноября 2017, 10:52
После резолюции ООН Совет Европы усилит давление на РФ - Кулеба 15 ноября 2017, 14:04
Прокуратура расследует все факты, изложенные в резолюции ООН по Крыму 15 ноября 2017, 12:12
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В России суд смягчил меру пресечения Бакаю
Нацбанк собирается прекратить изготовление мелких монет
Транзит российского газа через Украину побил 7-летний рекорд
Хроника 16 ноября. Янукович уволил Черновецкого, а над "Межигорьем" запретили летать
Все новости
Образование

Ученики из оккупированного Донбасса хотят учиться дистанционно в Украине

Фото

Как прошел парад такс на Подоле

киев

Аудиобиблиотека и еще 8 образовательных победителей “Общественного бюджета”