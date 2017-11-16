В Крыму обыскивают дом учительницы крымскотатарского языка – Чубаров
Оккупанты проводят обыск в доме учительницы крымскотатарского языка Ленары Халилич в селе Эсен-Эки в захваченном Россией Крыму.
Об этом сообщает в Facebook глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.
"По поступившей из Крыма информации, в эти минуты русскими оккупантами осуществляется обыск дома учительницы крымскотатарского языка в селе Эсен-Эки (ныне - Пушкино) Ичкинского (ныне - Советского) района Ленары Халилич", - пишет он.
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