На Западе отмечают, что Россия усилила давление на крымских татар

Российские власти в Крыму ужесточили преследования крымских татар.

Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch.

"Российские власти в Крыму постоянно преследует крымских татар с 2014 года за их сопротивление российской оккупации. Политически активных крымских татар изображают как экстремистов и террористов, многих принудили уехать с полуострова, а тех, кто остался, заставляют чувствовать себя в опасности", - цитируются слова директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Вилльямсона.

Исследования HRW показали, что только в октябре 2017 года крымских татар, которые критиковали действия РФ в Крыму, безосновательно преследовали за сепаратизм и терроризм.

В частности, задокументированы факты задержаний и штрафов в отношении крымских татар, которые проводили мирные одиночные пикеты в знак протеста против ареста и преследования других татар. Хотя, напоминают правозащитники, российское законодательство позволяет людям, которые выходят на пикет в одиночку, не просить разрешения на это у власти.

В Human Rights Watch отмечают, что с начала 2015 года российские власти арестовали как минимум 26 человек, обвиняя их в терроризме в составе исламского движения "Хизб ут-Тахрир", который на самом деле является мирной организацией. HRW подчеркивает, что российские власти преследует крымских татар за вполне законные действия, на которые они имеют полное право - свободное высказывание позиции, собрания и политически-религиозные убеждения.

Евгений Кизилов, УП