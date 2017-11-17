Из Украины выдворили 8 грузин - СБУ

СБУ совместно с Нацполицией, Государственной миграционной и пограничной службами выдворили из Украины восемь граждан Грузии.

Об этом сообщает СБУ.

"Указанное решение принято СБУ на основании соответствующих материалов ДМС и НПУ, которые свидетельствуют, что деятельность иностранцев противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что все действия сотрудников правоохранительных органов осуществлены в соответствии с требованиями национального и международного законодательства с целью предотвращения совершения преступлений, предусмотренных уголовным кодексом Украины.

В то же время в МВД Украины сообщили о четырех граждан Грузии, задержанных и выдворенных из Украины.

В ведомстве рассказали, что они причастны к деятельности криминальных группировок и находились на территории Украины незаконно.

"Среди них - Г. Хомерики (криминальное прозвище "Нукри" ), В. Микиладзе, Р. Голандзия (криминальное прозвище "Толстый") и Л. Шелия (криминальное прозвище "Шакал")", - сообщили в МВД.

Отмечается, что эти лица причастны к совершению правонарушений, в частности - вымогательств, угонов транспорта, квартирных краж.

В МВД утверждают, что они приближены к лидерам криминального мира со статусом "воры в законе". Кроме того, указанные лица длительное время незаконно пребывали на территории Украины.

В то же время о других четырех из восьми граждан Грузии, которых выдворили из Украины, МВД не сообщает.

Как известно, ранее 17 ноября экс-президент Грузии Михэил Саакашвили заявил, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили и двух его друзей.

В свою очередь нардеп Юрий Деревянко заявил, что 17 ноября неизвестные схватили и увезли грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе, а также Тамаза Шавшишвили, Зураба Цинцадзе и Мамуку Абшидзе в аэропорт "Киев", чтобы выдворить за пределы страны.

15 ноября Саакашвили опубликовал документ Главного управления Государственной миграционной службы в городе Киеве, согласно которому вид на жительство Шашвиашвили в Украине отменили.

21 октября друга Михэила Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, бывших охранника и водителя лидера партии "Рух новых сил" Георгия Рубашвили и Михэила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.