Троих людей из окружения Саакашвили силой выслали в Грузию

Друга Михэила Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, бывших охранника и водителя лидера партии "Рух новых сил" Георгия Рубашвили и Михэила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.

Это произошло еще 21 октября, но теперь активист Цви Ариели сообщил в Facebook подробности.

Он обнародовал фотографии свидетеля "похищения Рубашвили" на Городецкого в Киеве. Очевидец рассказал, что ждал такси – и увидел, как примерно 8 бойцов в камуфляже с масками и 2 гражданских схватили мужчину.

В Службе безопасности "Украинской правде" сказали, что не реализовывали операцию по задержанию грузин, и перенаправили в Миграционную службу.

Пресс-секретарь Миграционной службы Сергей Гунько сказал лишь, что проводится операция по борьбе с незаконной миграцией, и сослался на сообщение об этом от 23 октября, но имена выдворенных не назвал, мотивировав конфиденциальностью личной информации.

В сообщении Миграционной службы говорилось о том, что с 16 октября обнаружили около 80 иностранцев, которые незаконно находились Украине, из них 21 человека по решению судов принудительно выдворили из страны.

Заместитель главы Миграционной службы Дина Пимахова также сообщала, что 21 октября в Киеве задержали троих иностранцев: двум из них в сентябре отменили разрешение на проживание и аннулировали соответствующие удостоверения, а еще один "в течение длительного времени находился на территории государства незаконно".

21 октября Саакашвили заявил в Facebook: "Моего друга, военного, героя войны на Донбассе, Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя похитили на улице и в нарушение всех законов, по личному распоряжению Порошенко, предварительно избив, выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины, в сопровождении спецназа Нацгвардии и с мешками, надетыми на голову".

По его словам, "МВД и СБУ отказались пойти на прямой беспредел и проводить операцию – и президент дал незаконное распоряжение главе Нацгвардии, который ему подчиняется".

"На улице 8 вооруженных людей схватили бывшего начальника моей личной охраны в Грузии Георгия Рубашвили, когда он выходил из кафе вместе со знакомой. Он живет в Киеве, у него официальный вид на жительство, нет оружия", – сообщал Саакашвили.

У Абзианидзе, по его словам, в Киеве жена-украинка и дочь. А Макишвили был инструктором Нацгвардии.

Один из выдворенных тогда рассказал по телефону, что представители спецподразделения полиции схватили их, надели наручники и мешки на головы – и отвезли в сторону аэропорта "Жуляны". Около 1,5 часов они просидели в автозаке, а потом их отвезли к самолету Нацгвардии. В самолете был пограничник и 6 спецназовцев.

Как пишет "Настоящее время", трех граждан Грузии из окружения Саакашвили схватили в Киеве и вывезли в Тбилиси, запретив им въезд в Украину.

Жена Михаила Абзианидзе Карина рассказала, что в субботу муж вышел в аптеку и пропал, а она 9 часов "находилась в неведении с грудным ребенком на руках".

Когда Михаил Абзианидзе появился в сети, то рассказал, что на него возле дома напали люди в масках и форме без опознавательных знаков.

"Шесть часов он просидел в полуметровой клетке с мешком на голове, в холоде. Ему перевязали ноги скотчем. Пристегнули наручниками и срочным образом отправили в Грузию", – заявила Карина.

Она подчеркнула: "Мой муж является резидентом Украины, он получил вид на жительство на законном основании, мы прожили в браке три года. Три года он проживает в Украине, поэтому нелегального не было ничего!".

По данным издания, все трое выдворенных сейчас живут в Тбилиси у родственников и пытаются вернуться в Украину.

Абзианидзе рассказал: "Когда мы прилетели в Грузию, нам вернули вещи. Я открываю паспорт и вижу, что мне запретили въезд в Украины сроком на 3 года в Украину, и еще аннулировали постоянный вид на жительство".

Макишвили сообщил: "Я вышел из дома, шел в торговый центр по своим делам и на пешеходном переходе останавливается синий микроавтобус с немецкими номерами – из машины выпрыгивают люди, они одеты в российскую форму "горка", есть такая форма. С автоматами и без опознавательных знаков. Они со мной были очень грубы. Прикладом автомата дали по ноге, надели наручники".

По словам адвоката команды Саакашвили Николая Недилько, сначала силовики планировали задержать четырех соратников Саакашвили: "Четвертый человек – Зураб Ценцадзе, личный телохранитель Саакашвили. Почему они его не задержали? Потому что он не выходил из помещения".

Алена Рощенко, УП