В Киеве неизвестные похитили грузинского журналиста и еще 3 человека

Экс-президент Грузии Михэил Саакашвили заявляет, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шашвиашвили и двух его друзей.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Им надели мешки на голову и в наручниках увезли в неизвестном направлении", - написал Саакашвили.

Он добавил, что Шашвиашвили всю жизнь был журналистом и ничем другим, кроме как сбором и распространением публичной информации не занимался.

"Украинская правда" пытается получить по этому поводу комментарии в государственной миграционной службе. Там пообещали ответить в ближайшее время.

Нардеп Юрий Деревянко заявил, что также 17 ноября неизвестные схватили и увезли в неизвестном направлении грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе.

"Только что в центре Киева неизвестные задержали и увезли в неизвестном направлении грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе. Также сегодня утром неизвестные похитили из квартиры двух грузинских журналистов и охранника", - написал он в Facebook.

Также Деревянко опубликовал видео момента задержания Надирадзе.

Как видно из записи камеры видеонаблюдения, до двух человек сидящих в заведении общественного питания пришли пять человек в штатском. Они с применением силы схватили одного из посетителей, завели ему руки за спину, накрыли лицо, вывели из помещения, посадили в синий бус и увезли.

скриншот из видео

Как рассказал Деревянко в комментарии "Украинской правде", в общем, похитили 4 граждан Грузии.

"Похитили 4 граждан Грузии. Неизвестные ворвались в квартиру на улице Костельной и похитили грузинского журналиста, который имеет аккредитацию и освещал события в Украине. Также около 10:55 в кафе на улице Институтской схватили добровольца", - сказал Деревянко.

скриншот из видео

"Всем надевали на голову мешки, руки скручивали. Мужчину, который сидел в кафе с Надирадзе, не забрали – он остался в кафе. Кто похитил этих людей, неизвестно", - сказал Деревянко.

Он добавил, что был возле кафе и видел похитителей и их авто. На место происшествия вызвали полицию.

В полиции Киева сообщили, что у них есть информация о похищении одного человека.

"У нас есть обращение, о том, что одного человека на Институтской неизвестные схватили, посадили в Фольксваген и увезли в направлении улицы Шелковичной", - сказала заместитель спикера полиции Киева Яна Неруш.

По ее словам, на место происшествия выехали полицейские Печерского управления, они осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей.

Как известно, 15 ноября Саакашвили опубликовал документ Главного управления Государственной миграционной службы в городе Киеве, согласно которому вид на жительство Шашвиашвили в Украине отменили.

21 октября друга Михэила Саакашвили и добровольца Давида Макишвили, бывших охранника и водителя лидера партии "Рух новых сил" Георгия Рубашвили и Михэила Абзианидзе схватили в Киеве и выдворили в Грузию.