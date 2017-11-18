США осудили попытки оспорить исторический факт Голодомора в Украине

749 просмотров
Суббота, 18 ноября 2017, 05:54

Государственный департамент США осудил попытки оспорить исторический факт Голодомора в Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа Хезер Науэрт, передает Укринформ.

"В этом месяце мы вспоминаем и чтим миллионы украинцев, погибших от голода в начале 1930-х годов в результате жестокой политики советской эпохи времен Сталина. Варварский захват украинской земли и сельскохозяйственных культур, что привело к Голодомору, стал одним из самых жестоких деяний ХХ века, что превратило европейскую житницу на землю неизмеримых человеческих страданий", - говорится в заявлении.

"Соединенные Штаты стоят вместе с украинским народом и чтят память об этой трагедии, вызванной советской властью, а также осуждают попытки оспорить это как исторический факт", - отметили в Госдепе.

Как известно, ранее Конгресс США представил проект резолюции о признании Голодомора геноцидом.

Темы: голодомор США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Конгресс США представил проект резолюции о признании Голодомора геноцидом 8 ноября 2017, 00:02
В британском парламенте призвали признать Голодомор геноцидом 7 ноября 2017, 18:53
Каковы психологические последствия Голодомора в повседневной жизни украинцев 31 июля 2017, 13:30
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
РФ опять заблокировала расследование в ООН применения химоружия в Сирии
Хакеры похитили персональные данные участников АТО - Киберполиция
ООН утвердила рекомендации Украине относительно ситуации с правами человека
В полицию поступило 13 сообщений о минировании
Все новости
Фото

Женщина-трансгендер 18 месяцев снимала свое преображение

Из первых уст

Настоящая цена европейской брендовой одежды made-in-Ukraine

скандал

Шахматисткам позволили не надевать хиджаб во время чемпионата мира в СА