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Конгрес США представив проект резолюції про визнання Голодомору геноцидом

Вівторок, 7 листопада 2017, 23:02
Конгрес США представив проект резолюції про визнання Голодомору геноцидом
Радіо Свобода

Конгресмени США внесли до Палати представників проект резолюції про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Про це у вівторок заявив посол України в США Валерій Чалий, передає Укрінформ.

"Ми сьогодні, як Посольство України і дипломатична служба, просуваємо цю ідею в різних країнах світу, зокрема в Сполучених Штатах Америки, щоб у Конгресі була прийнята резолюція про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Перші кроки зроблені, сьогодні така резолюція була внесена конгресменами в Палаті представників", - підкреслив посол.

Чалий повідомив, що співавторами проекту є конгресмени Сандер Левін, Марсі Каптур, Брайан Фітцпатрік і Енді Гарріс.

"Резолюція далі розглядатиметься. Я думаю, це займе кілька місяців і, сподіваюсь, наступного року, навесні, ми будемо мати голосування в Конгресі США",- додав дипломат.

Посол також наголосив, що рішення про визнання Голодомору геноцидом вже прийняли парламенти штатів Вашингтон, Нью-Джерсі і Орегон.

Як відомо, визнати Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом проти українського народу раніше закликали у британському парламенті.

Теми: голодоморУкраїнаСША
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