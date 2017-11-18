США засудили спроби заперечити історичний факт Голодомору в Україні

Державний департамент США засудив спроби заперечити історичний факт Голодомору в Україні.

Про це заявила речниця Держдепу Хезер Науерт, передає Укрінформ.

"Цього місяця ми згадуємо і вшановуємо мільйони українців, які загинули від голоду на початку 1930-х років в результаті жорстокої політики радянської доби часів Сталіна. Варварське захоплення української землі та сільськогосподарських культур, що призвело до Голодомору, стало одним із найжорстокіших діянь ХХ століття, що перетворило європейську житницю на землю незмірних людських страждань", - йдеться у заяві.

"Сполучені Штати стоять разом із українським народом та вшановують пам'ять про цю трагедію, спричинену радянською владою, а також засуджують спроби заперечити це як історичний факт", - наголосили у Держдепі.

Як відомо, раніше Конгрес США представив проект резолюції про визнання Голодомору геноцидом.