На Одесчине депутатов и чиновников задержали на взятке

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Суббота, 18 ноября 2017, 14:33

В Одесской области задержаны начальник отдела по вопросам природопользования Одесского облсовета, депутаты Затоковского и Шабского сельсоветов, а также начальник следственного отдела Приморского отдела Нацполиции во время вымогательства и получения денежных средств в сумме 72 тыс.долларов.

Об этом 18 ноября сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Задержание проводилось совместно ГСУ ГПУ и местной Нацполиции.

"Также проведена спецоперация, в результате которой задержан с поличным начальник юридического департамента Затоковского поселкового совета при получении от жительницы Одесской области неправомерной выгоды в сумме 135 тыс. долларов за решение вопроса о выделении сельсоветом гражданам в собственность и аренду земельных участков", - добавил Луценко.

Он заявил, что все задержанные были ранее подозреваемы в уголовном давлении на эстонского инвестора и местных предпринимателей.

 
 
 
Все фото - FB Юрия Луценко

Как известно, противостояние в Затоке  длится около двух лет.

В декабре 2016 года в Затоке представители Нацполиции, ГПУ и СБУ проводят масштабную операцию, обыски и задержания, зафиксировано и внесено в производство более 50 эпизодов преступлений.

Подозреваемым в причастности к деятельности преступной группировки, которая занималась махинациями с землей в н.п. Затока (Одесская обл.) инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных 5 статьями Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда 

Темы: Одесская область взятка Генпрокуратура
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