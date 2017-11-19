Путин обвиняет Браудера в трех убийствах

Президент России Владимир Путин обвинил британского бизнесмена Уильяма Браудера в том, что он "серийный убийца".

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на судебные документы, которые оказались в распоряжении издания.

Согласно документам, российские государственные следователи назвали Браудера, управляющего лондонским хедж-фондом, подозреваемым в совершении таинственных убийств трех человек.

Все три убийства связаны с хищением в размере более 230 миллионов долларов США, в котором, как полагают, замешаны российские чиновники, - преступлением, которое было разоблачено юристом фонда Сергеем Магнитским.

В документах суда излагается информация о расследовании трех связанных смертей, которые следователи "нашли основания полагать имеющими насильственный характер и произошедшими в результате преднамеренных действий".

В документах названы имена жертв: Октай Гасанов (63 года), Валерий Курочкин (55 лет) и Сергей Коробейников (67 лет).

Все трое были связаны с организованной преступной группой и, как утверждается, способствовали налоговому мошенничеству.

Гасанов был найден мертвым в своей московской квартире в октябре 2007 года, а причина его смерти остается неизвестной, поскольку вскрытие не проводилось.

Курочкин был найден мертвым возле аэропорта "Борисполь" в апреле 2008 года.

Согласно свидетельству о смерти, он умер от цирроза. Курочкин ездил в Украину в марте 2008 года с другими членами преступной группы, которые, как считается, были связаны с мошенничеством. Обратно вернулись все, кроме Курочкина.

Шесть месяцев спустя, 24 сентября, Коробейников умер в результате падения с высокого здания, "строящегося при неопределенных обстоятельствах". В документах сказано, что он, вероятно, был сброшен.

Сергей Коробейников и многоквартирный дом, с которого он упал (Страница из документов следствия).

Как известно, Браудер был одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского", который предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. В октябре этого года к "акту Магнитского" присоединилась Канада.

16 ноября так называемый "Закон Магнитского" принял парламент Литвы.

Ранее Россия пыталась внести Браудера в базу Интерпола, но запрос был отклонен.