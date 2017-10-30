Интерпол удалил российский запрос об аресте Браудера

Интерпол признал запрос на арест британо-американского инвестора Уильяма Браудера не соответствующим правилам организации, и удалил его из базы.

Об этом говорится в ответе пресс-службы Интерпола агентству РБК.

"Запрос (diffusion) в отношении Браудера, который был недавно распространен, признан несоответствующим в ходе рассмотрения его генеральным секретариатом. Вся информация, имеющая отношение к запросу, была удалена из базы данных Интерпола, о чем были уведомлены страны-участницы", - говорится в сообщении Интерпола.

Ранее России удалось внести Браудера в базу Интерпола в одностороннем порядке, благодаря процедуре "diffusion" - рассылке напрямую странам-членам организации.

Как сообщалось, 23 октября власти США аннулировали визу британского предпринимателя, соучредителя фонда "Hermitage Capital" Уильяма Браудера. Это произошло после того, как Россия внесла его в базу Интерпола.

Однако вскоре власти США вернули Браудеру право въезжать в страну по безвизовой программе ESTA.

Браудер был одним из инициаторов принятия в США "закона Магнитского", который предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. На прошлой неделе к "акту Магнитского" присоединилась Канада.