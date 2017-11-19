В Крыму заявили, что повторный референдум "бессмыслен"

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Воскресенье, 19 ноября 2017, 13:56

В Крыму заявили, что проведение повторного референдума о статусе Крыма "бессмысленно".

Об этом заявил вице-спикер крымского "парламента" Ремзи Ильясов, пишет РИА "Новости".

"Новый референдум не нужен и бессмыслен. Мы получим тот же результат. "Референдум", прошедший в марте (2014 г. - ред.), более чем доказал волю и стремление крымчан жить в России", - сказал Ильясов.

Ранее один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский заявил, что как будущий кандидат в президенты РФ выступает за организацию международной конференции и нового референдума по вопросу принадлежности Крыма, чтобы крымчане "проголосовали в условиях нормального референдума, который признают во всем мире".

Как известно, 24 октября претендующая на пост президента РФ Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым – украинский, а Российская Федерация нарушила Будапештский меморандум аннексией полуострова.

Позже Собчак предложила провести в аннексированном Крыму новый референдум.

Темы: Крым аннексия Росcия референдум
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