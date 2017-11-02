Украина и ОАЭ договорились о безвизовом режиме

Украина и Объединенные Арабские Эмираты договорились о безвизовом режиме.



Соответствующий меморандум подписали по итогам переговоров президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра ОАЭ, правителя Эмирата Дубай шейха Мухаммеда бин Рашид Аль Мактума.



Об этом сообщает пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, отмечая в Facebook, что "только в прошлом году ОАЭ посетили более 112 тысяч украинцев".

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