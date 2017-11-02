Облава в Jugendhub: омбудсмен будет жаловаться в прокуратуру
Омбудсмен считает, что военкомы не имели права задерживать молодых людей во время облавы в киевском ночном клубе Jugendhub.
Об этом на пресс-конференции в четверг заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, передает "Интерфакс-Украина".
"Закон не предусматривает возможности для военкомата собрать насильно людей в автобус, доставить их без полиции в распределительный пункт и держать там неопределенное время. Оснований для такого задержания не было. Действия были незаконными", - сказала она.
Лутковская указала, что, согласно закону, военкомат имеет право объявить лицо, уклоняющееся от призыва, в розыск, органы полиции должны задержать его, но "военкомат не имеет права делать это самостоятельно, в клубе".
"Я подам ходатайство на имя министра обороны о недопустимости таких действий. Я также намерена обратиться к прокурору Киева и в Генеральную прокуратуру о внесении сведений в ЕРДР в связи с незаконным лишением свободы этих лиц", - проинформировала омбудсмен.
Она напомнила, что в военкомате задержанные в ходе обыска молодые люди провели 20 часов.
Как известно, в ночь на 28 октября в ночном клубе Киева в Шевченковском районе правоохранители, применив силу, задержали 17 человек, у которых якобы были наркотики, более 30 посетителей клуба ночью забрали в военкомат.
Среди посетителей были 11 малолетних, их передали родителям.
В ходе обыска зафиксировано, что клуб функционирует без разрешительных документов и находится в аварийном состоянии: в помещении нарушены нормы противопожарной безопасности, отсутствуют средства для тушения пожаров и не работают санузлы.
По состоянию на 29 октября всех задержанных отпустили.
Очевидцы заявляли, что задержание проводилось с грубым применением силы и избиением посетителей, обыскивали посетителей без понятых, во время рейда полицейские использовали грубую лексику.
В полиции Киева заявили, что действия полицейских во время обыска в Jugendhub были законными.
Там отметили, что во время обыска присутствовали представители военного комиссариата, они разбирались с людьми, которые уклоняются от призыва, и доставляли их в помещение комиссариата.
"Полиция может участвовать в розыске таких лиц по заявкам военкоматов", - подчеркнул глава столичной полиции Андрей Крищенко.
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