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Действия полицейских во время обыска в Jugendhub были законными - Крищенко

Понедельник, 30 октября 2017, 19:05

Действия полицейских во время обыска в киевском клубе Jugendhub в ночь на 28 октября были законными.

Об этом заявил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, передает "Радио Свобода".

"Поступали жалобы от местных жителей ... было возбуждено уголовное производство по статье 317 Уголовного кодекса" содержание мест для незаконного употребления наркотических средств", были получены санкции суда на проведение обысков", - рассказал Крищенко.

По его словам, сейчас в полиции не было обращений относительно действий полицейских и избиения.

"Во время обыска присутствовали представители военного комиссариата, которые уполномочены проводить розыск лиц, уклоняющихся от призыва на срочную службу. Они разбирались с теми людьми, доставляли их в помещение комиссариата. Полиция может участвовать в розыске таких лиц по заявкам военкоматов", - добавил он.

Крищенко заявил, что во время следственных действий было совершено 17 фактов изъятия наркотических средств.

"Значительная часть посетителей пыталась избавиться наркотических веществ, скрыть следы преступления, поэтому полиция принимала разрешенные меры физического воздействия и в пределах разрешенных законом", - сказал руководитель полиции Киева.

Как известно, в ночь на 28 октября полиция устроила облаву в заведении "Jugendhub", где проходило музыкальное мероприятие, и задержала посетителей хаба, доставив их в отделение полиции и военкомат.

К посетителям была применена сила, их били, обыскивали и забирали личные вещи. При этом силовики не предъявили документов.

В столичном главке полиции заявили, что во время обыска в заведении "Jugendhub" задержали 17 человек, у которых изъяли наркотические средства, выявили 11 малолетних и 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу.

В свою очередь представители юридической компании "Миллер" сообщили, что к задержанным во время облавы в Jugendhub не пускали адвоката и родственников. Также юристы компании заявили, что в действиях правоохранителей нашли ряд нарушений.

29 октября всех задержанных во время облавы в киевском ночном клубе Jugendhub в субботу отпустили из военкомата.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияКиев
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