Полиция заявила, что во время облавы задержали 17 человек с наркотиками

В столичном главке полиции заявили, что во время обыска в заведении "Jugendhub" задержали 17 человек, у которых изъяли наркотические средства, выявили 11 малолетних и 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева.

На момент обыска в клубе находились 200 человек в возрасте от 15 до 25 лет, преимущественно жители г. Киев.

Лиц, уклоняющихся от призыва, доставили в пункт сбора призывников Киева, а малолетних передали родителям, заявили в полиции.

"У 20-летней бармена заведения были обнаружены и изъяты расфасованные прозрачные пакеты с веществом, похожим на наркотическое. У другого задержанного, 30-летнего мужчины, полиция изъяла вещества, внешне похожие на наркотики, галлюциногенные грибы, электронные весы, 40 тысяч гривен, 8 банковских карточек и автомобиль "BMW", - говорится в сообщении.

По данным полиции, во время обыска правоохранители задокументировали 5 фактов хранения наркотических средств у посетителей заведения. По словам задержанных, обнаруженные и изъятые наркотики они покупали у незнакомцев на территории клуба.

По данным НП, ночное заведение начало свою работу в июле 2017 года, с момента открытия в райполицию начали поступать жалобы от жителей близлежащих домов. Люди жаловались, что посетителями клуба являются преимущественно несовершеннолетние и студенты в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также что в заведении могут продавать наркотики", - говорится в сообщении.

Также зафиксировано, что ночное заведение функционирует без каких-либо разрешительных документов и находится в аварийном состоянии.

"В помещении нарушены нормы противопожарной безопасности, отсутствуют средства для тушения пожаров и не работают санузлы. По этим фактам проводится дополнительная проверка", - сообщили в полиции.

По выявленным фактам правонарушений полиция Шевченковского района Киева проводит проверку, собранные сведения внесены в ЕРДР, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 317 УК - "Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Все фото - пресс-служба полиции киева

Как известно, в ночь на 28 октября полиция устроила облаву в заведении "Jugendhub", где проходило музыкальное мероприятие, и задержала посетителей хаба, доставив их в отделение полиции и военкомат. По сообщению очевидцев и представителей заведения, к посетителям было применено чрезмерная сила, их били, обыскивали и забирали личные вещи. При этом силовики не предъявили никаких документов.

Украинская правда