Оккупанты хотят пустить поезда из Донбасса в Россию

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Четверг, 2 ноября 2017, 16:18

Так называемые власти оккупированной территории Донецкой области планируют запустить железнодорожное сообщение с Российской Федерацией.

Об этом на онлайн-конференции с жителями 2 ноября заявил глава так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко, сообщает ТАСС.

"В планах правительства есть проект запуска поезда в Россию, как, впрочем, и электрички до Ростова", - сказал он.

Отмечается, что сейчас Донецк связан с рядом российских городов автобусными маршрутами, а из Ясиноватой до российской границы можно доехать поездом.

Темы: Донбасс Росcия оккупация железная дорога
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