В Марокко 15 человек погибли в результате давки

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Понедельник, 20 ноября 2017, 03:38

По меньшей мере 15 человек погибли и еще 5 травмированы в результате давки при выдаче продовольственной помощи в Марокко.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в селе Сиди Буалем, в 150 км к юго-западу от Касабланки.

По информации ВВС, гуманитарную помощь раздавала благотворительная организация.

Некоторые СМИ пишут, что ранения получили 40 человек.

Как известно, ранее в результате давки на центральной площади в Турине (Италия) пострадали более 1,5 тыс. человек.

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