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В результате давки в Турине пострадали более 1,5 тыс. человек

Воскресенье, 4 июня 2017, 16:32

В результате давки на центральной площади в Турине (Италия) пострадали более 1,5 тыс. человек.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на западные СМИ.

По последним данным, состояние троих пострадавших оценивается как критическое.

Прокуратура Турина начала расследование обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что из-за давки, возникшей во время массового просмотра матча Лиги чемпионов между клубами "Ювентус" и "Реал Мадрид", пострадали более 1000 человек.

Давка возникла накануне поздно вечером на площади Сан-Карло, где собрались болельщики футбольного клуба "Ювентус".

Тысячи собравшихся смотрели на установленном на площади гигантском экране игру "Ювентуса" с "Реалом" в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА, когда в центре толпы вдруг разорвались петарды. Звуки, которые прозвучали, восприняли как взрывы или выстрелы, после чего в толпе началась паника.

Темы: Италиячрезвычайное происшествие
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