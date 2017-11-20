Вечный огонь в Киеве снова залили цементом
Неизвестные залили цементом Вечный огонь в парке Славы в центре Киева.
Об этом Newsone.ua сообщили в полиции Киева.
По данным правоохранителей, инцидент произошел 20 ноября.
Вечный огонь залит цементом, а посредине поставлен крест.
Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
Как известно, 7 ноября Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата в Киеве уже заливали цементом – тогда всю конструкцию разобрали, чтобы восстановить мемориал.
Тогда полиция Киева возбудила уголовное дело по факту "надругательство над местом захоронения".
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