Вечный огонь в Киеве снова залили цементом

Неизвестные залили цементом Вечный огонь в парке Славы в центре Киева.

Об этом Newsone.ua сообщили в полиции Киева.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 20 ноября.

Вечный огонь залит цементом, а посредине поставлен крест.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Как известно, 7 ноября Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата в Киеве уже заливали цементом – тогда всю конструкцию разобрали, чтобы восстановить мемориал.

Тогда полиция Киева возбудила уголовное дело по факту "надругательство над местом захоронения".