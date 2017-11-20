Вечный огонь в Киеве снова залили цементом

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Понедельник, 20 ноября 2017, 08:45

Неизвестные залили цементом Вечный огонь в парке Славы в центре Киева.

Об этом Newsone.ua сообщили в полиции Киева.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 20 ноября. 

Вечный огонь залит цементом, а посредине поставлен крест.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Как известно, 7 ноября Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата в Киеве уже заливали цементом – тогда всю конструкцию разобрали, чтобы восстановить мемориал.

Тогда полиция Киева возбудила уголовное дело по факту "надругательство над местом захоронения". 

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