В Киеве кто-то залил цементом Вечный огонь

В ночь с 6 на 7 ноября неизвестные залили цементным раствором Вечный огонь в парке Вечной Славы в столице.



Сообщение о поврежденном Вечном огне поступило на диспетчерскую линию 102 во вторник утром, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.



Полиция сразу прибыла на место происшествия.



"Было обнаружено 8 ведер, в которых, скорее всего, нарушители принесли раствор цемента", – говорится в сообщении.

Заместитель главы КГГА Алексей Резников заявил, что "подобные акты вандализма – позорный пример неуважения к истории и памяти героев".



"Уверен, что вандалам не избежать ответственности. Мы надеемся, что правоохранители оперативно установят лиц, совершивших это. И все городские службы, которые потребуются, будут способствовать этому, а записи с камер видеонаблюдения помогут установить личности преступников", – добавил он.



Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, его причины пока неизвестны.



На месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции, кинологи и газовая служба.



Как известно, 7 ноября – сотая годовщина Октябрьской революции (переворота, который произошел 25 октября 1917 года в царской России и привел к власти большевиков).