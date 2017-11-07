В Киеве кто-то залил цементом Вечный огонь
В ночь с 6 на 7 ноября неизвестные залили цементным раствором Вечный огонь в парке Вечной Славы в столице.
Сообщение о поврежденном Вечном огне поступило на диспетчерскую линию 102 во вторник утром, сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
Полиция сразу прибыла на место происшествия.
"Было обнаружено 8 ведер, в которых, скорее всего, нарушители принесли раствор цемента", – говорится в сообщении.
Заместитель главы КГГА Алексей Резников заявил, что "подобные акты вандализма – позорный пример неуважения к истории и памяти героев".
"Уверен, что вандалам не избежать ответственности. Мы надеемся, что правоохранители оперативно установят лиц, совершивших это. И все городские службы, которые потребуются, будут способствовать этому, а записи с камер видеонаблюдения помогут установить личности преступников", – добавил он.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, его причины пока неизвестны.
На месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции, кинологи и газовая служба.
Как известно, 7 ноября – сотая годовщина Октябрьской революции (переворота, который произошел 25 октября 1917 года в царской России и привел к власти большевиков).
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