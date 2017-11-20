Вічний вогонь у Києві знову залили цементом
Невідомі залили цементом Вічний вогонь у парку Слави в центрі Києва.
Про це Newsone.ua повідомили в поліції Києва.
За оцінкою кореспондента "Української правди", може йтися про одне відро цементу.
За даними правоохоронців, інцидент стався 20 листопада.
Вічний вогонь залито цементом, а посередині поставлено хрест.
Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.
Як відомо, 7 листопада Вічний вогонь біля Могили Невідомого солдата в Києві вже заливали цементом – тоді все конструкцію розібрали, щоб відновити меморіал.
Тоді поліція Києва порушила кримінальну справу за фактом наруги над місцем поховання.
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