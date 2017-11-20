Вічний вогонь у Києві знову залили цементом

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Понеділок, 20 листопада 2017, 08:45

Невідомі залили цементом Вічний вогонь у парку Слави в центрі Києва.

Про це Newsone.ua повідомили в поліції Києва.

За оцінкою кореспондента "Української правди", може йтися про одне відро цементу.

Вічний вогонь вдруге залили цементом
Вічний вогонь вдруге залили цементом
Фото Ірини Балачук, УП

За даними правоохоронців, інцидент стався 20 листопада.

Вічний вогонь залито цементом, а посередині поставлено хрест.

Станом на 8:50 хрест, вочевидь, зняли
Станом на 8:50 хрест, вочевидь, зняли
Фото Ірини Балачук, УП

Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту.

Як відомо, 7 листопада Вічний вогонь біля Могили Невідомого солдата в Києві вже заливали цементом – тоді все конструкцію розібрали, щоб відновити меморіал.

Тоді поліція Києва порушила кримінальну справу за фактом наруги над місцем поховання.

Теми: Київ
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