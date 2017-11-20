Горбатюк: Интерпол блокирует розыск фигурантов Евромайдана

Интерпол снял с международного розыска бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-замминистра МВД Виктора Ратушняка.

Об этом в интервью журналу "Фокус" сообщил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, с международного розыска Захарченко и Ратушняк были сняты месяц назад.

Горбатюк заявил, что Интерпол категорически отказывается объявлять в розыск любого фигуранта дел о событиях Евромайдана, ссылаясь на то, что эти преступления осуществлялись в условиях смены власти, следовательно, могут быть признаки политических преследований.

""Титушек" они в розыск ставят, а вот любого, кто так или иначе был связан с властью, от рядового "беркутовца" до высшего руководства страны, — нет", - сказал глава департамента спецрасследований.

Он также уточнил, что на сегодня расследуются более 3 тысяч преступлений, совершённых во время Майдана.

"О подозрении сообщили 380 лицам, обвинительные акты по 239 направлены в суд. 48 человек признаны виновными. Один человек отбывает реальный срок за решёткой", - сказал Горбатюк.

Также он добавил, что в розыске находится 110 подозреваемых.

Ранее Горбатюк заявил, что все производства, которые сейчас расследуются в отношении преступлений времен Революции достоинства, будут закрыты из-за изменений в Уголовный процессуальный кодекс, принятых Верховной Радой 3 октября.

Как известно, 3 октября Верховная Рада проголосовала президентский законопроект о судебной реформе.

Среди предлагаемых изменений были поправки депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, среди которых предложение ограничить общий срок, отведенный на расследование, до 6 месяцев.

